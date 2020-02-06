مسؤولون: إعفاء المتقاعدين بأبوظبي من قروض السكن يعزز الاستقرار

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد مسؤولون أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعفاء 429 من المواطنين المتقاعدين من سداد القروض السكنية تؤكد نهج القيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق الرفاه الأسري للمواطنين، ولفتوا إلى أن المتقاعدين عصبُ المجتمع، وأن القيادة الرشيدة لا تدخر جهداً في سبيل رعايتهم.

وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعفاء 429 من المواطنين المتقاعدين من سداد القروض السكنية بقيمة إجمالية تبلغ 444 مليون درهم، تؤكد النهج السديد لقيادتنا الرشيدة وحرصها على تحقيق الاستقرار والرفاه الأسري للمواطنين، وتوفير أقصى سبل العيش الكريم لهم.

علاقة أبوية

وقال الخييلي: «إن سلسلة الإعفاءات من القروض الإسكانية، إضافة إلى المنافع التي تستفيد منها الشرائح المستهدفة، تبرز وشائج العلاقة الأبوية وأصالة الموروث الاجتماعي التي تربط قيادة الإمارات وشعبها.. هذه العلاقة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتبنتها القيادة، لتسير على ذات النهج الذي جعل من العلاقة بين الحاكم والمحكوم في دولة الإمارات، مثالاً يحتذى به».

وأضاف الخييلي، أن الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لتعزيز جودة حياة المتقاعدين، لم تقتصر على الجوانب المادية وحسب، بل تعدى ذلك إلى الجوانب النفسية والجسدية والصحية لهم؛ مشيراً إلى «استطلاع دراسة المتقاعدين في إمارة أبوظبي» والذي أطلقته الدائرة بالتعاون مع الشركاء بهدف التعرف على كافة جوانب حياة المتقاعدين، ومؤكداً أن الدائرة ستطلق برامج ومبادرات وسياسات تعزز من جودة حياة المتقاعدين.

أساس

وتابع: «المتقاعدون عصبُ المجتمع وأساسه، وما قدمته هذه الفئة من جهود وتضحيات في سبيل رِفعة الوطن، يجعلهم ثروة وطنية وإرثاً فكرياً، يحتّم علينا أن نكون أول الداعمين لهم، ونعمل على رعايتهم بشكل دائم». وثمّن معاليه المساعي المبذولة نحو تخفيف الأعباء الاجتماعية والمالية عن الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود.

حرص

من جانبه، أشاد جبر محمد غانم السويدي، رئيس هيئة أبوظبي للإسكان، باعتماد القيادة الرشيدة أعفاء عدد 429 مواطناً من سداد القروض السكنية المتبقية. وقال السويدي: إن هذا القرار يعكس حرص القيادة الرشيدة على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها وتســخير الطاقات لتوفير حياة كريمــة لأبناء الوطن، كما أوضح أن الهيئة تبذل قصارى جهدها في دراسة الطلبات المقدمة للمتعاملين للإعفاء من القروض وسرعة البت فيها.

أولوية

بدوره، أكد بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة، أن القيادة الرشيدة تضع قطاع الإسكان على سلم الأولويات، حيث تسعى لتحقيق وتوفير العيش الكريم للمواطنين وتسخير جميع الإمكانات لإسعادهم، وجاء اعتماد دفعة الإعفاءات لـ 429 مواطناً من المتقاعدين من سداد القروض السكنية ليتوج العديد من الجوانب الإيجابية للمواطن وهي الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي.

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن زايد يأمر بإعفاء 429 مواطناً من سداد القروض السكنية