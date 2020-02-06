اكتمال الاستعدادات لتمرين «أمن الخليج العربي 2»

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت وزارة الداخلية أنها استكملت كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة التمرين التعبوي الخليجي المشترك «أمن الخليج العربي 2» والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن ذلك الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والذي أكد أن الوزارة تستضيف تمرين «أمن الخليج العربي 2» بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس تنفيذاً لقرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن هذا التمرين يحظى بدعم ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويمثل انطلاقة أمنية طموحة تسهم في توحيد وتضافر الجهود للارتقاء بمستوى العمل الأمني، على ضوء الأهداف المشتركة والمصير الواحد، ضد أي تهديد أمني يمس دول الخليج العربي.

كما أشار إلى أن هذا التمرين الأمني المشترك يؤكد على العمل التكاملي، ووحدة الرسالة بين الأجهزة الأمنية، من أجل تعزيز الأمن لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، كما يسهم في تبادل الخبرات، ورفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني، في إدارة المواقف الأمنية الطارئة، متمنياً للمشاركين التوفيق والسداد وأن يديم المولى عز وجل علينا جميعاً نعمة الأمن والأمان.

تحضيرات

وفي نفس السياق اطلع اللواء عبدالله علي الغيثي عضو اللجنة العليا لتمرين أمن الخليج العربي 2، رئيس فريق القيادة والسيطرة على استعدادات وتحضيرات اللجان وفرق العمل من وزارة الداخلية الخاصة بالتمرين التعبوي الخليجي المشترك.