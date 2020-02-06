بلدية العين تطلق مسابقة «هاكتون المدينة الذكية»

المصدر: (العين - داوود محمد)

أطلقت بلدية العين، صباح أمس، فعاليات مسابقة العين تبتكر«هاكتون المدينة الذكية» خلال فعاليات مهرجان العين تبتكر، حيث بلغ عدد الزوار 3000 زائر، و420 عارضاً يمثلون 96 جهة حكومية وخاصة، و90 مشروعاً ابتكارياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، صباح أمس، في بلدية العين، بحضور المهندسة سلامة الظاهري، مدير مشروع المدن الذكية في بلدية العين، ومبارك الشامسي، مدير إدارة الأداء ومكتب التميز الحكومي، وهاشم أحمد محمد مستشار التميز المؤسسي، وفاطمة الهرمودي، رئيس فريق الإبداع والابتكار في البلدية. وأكدت إدارة البلدية أن مشروع هاكتون عبارة عن مسابقة يشارك فيها طلبة الجامعات، من خلال عدة فرق يعملون على مدار يومين، لوضع حلول وتطبيقات عملية للتحديات وفق حلول تقنية ذكية.