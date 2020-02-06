اختتام قمة «الابتكار وتكنولوجيا الشرطة» في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر )

شهد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية أمس ختام فعاليات قمة «الابتكار وتكنولوجيا الشرطة» في أبوظبي، والتي تنظمها وزارة الداخلية ضمن شهر الإمارات للابتكار 2020 تحت شعار الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين».

كما قام اللواء الخييلي بتخريج منتسبي برنامج رعاية المبتكرين الخامس التابع لمركز وزارة الداخلية للابتكار على هامش القمة، وتسليم الخريجين شهاداتهم.

وشهد اليوم الختامي من القمة مناقشات مهمة حول العديد من الموضوعات بمشاركة واسعة من خبراء محليين ودوليين تناولوا عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الابتكار والإبداع في تطوير العمل الشرطي ومواضيع ومحاور أساسية تركز على بناء قدرات الابتكار وتتضمن تنفيذ مبادرات ومشاريع مستقبلية وإدارتها بأعلى درجات الجودة والتميز.

وأكد المتحدثون أهمية تعزيز الفكر الإبداعي والتوصل لحلول عملية للتحديات الناتجة عن تقدم التقنيات والوسائل التكنولوجية، من خلال نشر مفاهيم الابتكار وبناء قدرات تخصصية ترسيخ ثقافة جديدة لممارسة الابتكار بشكل يومي.

شارك في فعاليات القمة على مدار يومين طلبة مرشحون في كلية الشرطة للاستفادة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية والمناقشات المتميزة والتي تشهد حضوراً عالمياً من مختصين وخبراء، بهدف زيادة الخبرات والمعارف المتعلقة بالتقنيات المستحدثة والعلوم الحديثة والابتكارات المستندة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وبرامج وتقنيات وحلول ذكية للتحديات التي تواجه العمل الشرطي.

وتنظم وزارة الداخلية قمة «الابتكار وتكنولوجيا الشرطة» ضمن استراتيجية الوزارة في بناء رؤى مستقبلية تضمن الحفاظ على استدامة الريادة في العمل الشرطية، وترسم ملامح خطط مستقبلية للتطوير بنهج علمي مخطط ومدروس.