أنشطة وفعاليات متنوعة لـ«بيئة أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - وام)

نظّمت هيئة البيئة - أبوظبي فعالية لموظفيها تم خلالها الإعلان عن برنامجها للاحتفاء «بشهر الإمارات للابتكار»، والذي يتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى توعية الموظفين بأهمية الابتكار، ودوره في الارتقاء بالأداء المؤسسي وزيادة الإنتاجية.

وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام للهيئة أن الهيئة تدرك أهمية الابتكارات والتقنيات الحديثة في تعزيز الجهود التي تبذلها لتطبيق حلول مجدية ومستدامة لمواجهة التحديات البيئية، مشيرة إلى أن التطورات المستمرة التكنولوجية والمنهجية على حد سواء أتاحت الفرصة للهيئة لتعزيز دورها كسلطة مختصة مسؤولة عن حماية البيئة وتقديم المشورة لحكومة أبوظبي بشأن السياسات البيئية، الأمر الذي عزز من قدرتها على مراقبة البيئة وحماية مواردنا الطبيعية.