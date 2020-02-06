إطلاق سجل بيانات أصحاب الهمم بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي- وام)

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أمس المرحلة الأولى من سجل بيانات أصحاب الهمم لإمارة أبوظبي، الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربية، ويتميز بشمولية البيانات المتوفرة عن الفرد من أصحاب الهمم منذ الولادة إلى الوفاة، ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية شاملة لجميع بيانات أصحاب الهمم، لتوفير بيانات دقيقة وشاملة تساعد في تحقيق رؤية وخطط وبرامج ومبادرات أصحاب الهمم في الإمارة، كما أنه يعد مصدراً واحداً لبيانات أصحاب الهمم، ويساعد الجهات المحلية والاتحادية للاستفادة منها على قياس المؤشرات الخاصة بهم مثل معدل انتشار الإعاقة، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

حضر الإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من السجل بمقر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعلي بن قناص الكتبي رئيس دائرة الاسناد الحكومية، وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعدد من ممثلي دوائر ومؤسسات حكومة أبوظبي، ومديري الإدارات بمؤسسة زايد.

ويمر السجل بعدد من المراحل، الأولى تتعلق بإنشاء سجل أصحاب الهمم من خلال توصيف متطلبات سجلات أصحاب الهمم، ورصد مصادر البيانات لقاعدة أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، والتصميم الإلكتروني للقاعدة بالمشاركة بين عدد من الجهات.