إنجاز 440 خدمة ذكية في حكومة رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أكد المهندس أحمد بن سعيد الصياح، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، أن عدد مشاريع التحول الرقمي وتوفير متطلباته المنفذة بلغ 280 مشروعاً للتحول الرقمي منذ تدشينه في عام 2017 وحتى نهاية 2019، حيث تزداد عدد الخدمات المنجزة بنمطية إيجابية وبشكل سريع نتيجة اتباع أسلوب حزمة الخدمات وتوحيد بطاقات وصف الخدمات والنماذج المستخدمة.

وأضاف أنه بنهاية عام 2019، تم إنجاز 440 خدمة إلكترونية وذكية، تشمل 330 خدمة إلكترونية عبر بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية، و110 خدمات ذكية على تطبيق «أم راك»، وتطوير 19 نظام ربط للجهات الحكومية المحلية مع بعضها البعض محلياً ومع الجهات الاتحادية، ما يعكس وعياً استراتيجياً كبيراً على المستوى الكلي، وبما يتناغم مع رؤية رأس الخيمة 2030 والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وأشار إلى أن نسبة التحول الرقمي لجميع الخدمات الحكومية القابلة للتحول بلغت 73.8 % في نهاية عام 2019، وبلغت نسبة التحول الإلكتروني من إجمالي الخدمات الحكومية المدرجة في البرنامج 69 %.