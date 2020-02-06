عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية لوكسمبورغ

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ. واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ليبيا وإيران.

وأكد سموه العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولوكسمبورغ والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة. ومن جانبه أعرب جان أسلبورن عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، منوهاً بالمكانة الرائدة التي تحتلها الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي والإنجازات التي حققتها في المجالات كافة.

وأقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريماً لوزير خارجية لوكسمبورج والوفد المرافق. حضر اللقاء، محمد عيسى بوشهاب السويدي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا سفير الدولة غير مقيم لدى لوكسمبورج، وإليزابيث كاردوسو جورداو سفيرة دوقة لوكسمبورغ لدى الدولة.

جهود

إلى ذلك، منحت حكومة جمهورية أذربيجان، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي «ميدالية جمهورية أذربيجان للذكرى المئوية لتأسيس وزارة الخارجية الأذربيجانية»، وذلك تقديراً لجهود سموه في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد تسلم سموه الميدالية من ماهر محمد علييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة، وذلك خلال اللقاء المشترك الذي عقد أمس في ديوان عام الوزارة بأبوظبي. وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن شكره لحكومة جمهورية أذربيجان، على هذا التكريم، مشيداً بما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وأذربيجان من نمو وتطور مستمرين.