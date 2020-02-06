«الإمارات للسياسات» يناقش الحكومة المرنة والاستعداد للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

تنظم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي فعاليات الدورة الرابعة من منتدى الإمارات للسياسات العامة، تحت شعار «الحكومة المرنة والاستعداد للمستقبل» في دبي خلال يومي 17 و18 فبراير الجاري. أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بحضور الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والبروفيسور رائد العواملة عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والبروفيسور ميلودينا ستيفانز أستاذ في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

متغيرات

وأكد الدكتور علي بن سباع المري أن المنطقة والعالم يشهدان العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما يتطلب اعتماد توجهات جديدة ومبتكرة في السياسات العامة والإدارة الحكومية من أجل تحقيق أعلى درجات المرونة في العمل الحكومي للتكيف مع متغيرات العصر ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، والاستعداد الجيد لمختلف التحديات في المستقبل.

وأشار إلى أن منتدى الإمارات للسياسات العامة بدورته الحالية يمثل خطوة مهمة في إطار إعداد الحكومات للمستقبل واستحداث آليات مبتكرة تضمن مرونة القرارات الحكومية وفق رؤية مستقبلية واضحة، حيث سيشكل المنتدى منصة لصناع السياسات وأصحاب القرار والخبراء من الإمارات والعالم لتبادل الرؤى والأفكار وتعزيز التعاون المشترك لابتكار أفضل الحلول ومواجهة التحديات التي تعوق ديناميكية العمل الحكومي في المستقبل.

وقال إن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات يتطلب وضع سياسات قائمة على المرونة والتكيف مع مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، ولذلك فإن تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الأطراف العالمية لم يعد خياراً، بل ضرورة لمجابهة تلك المستجدات، وسنحرص من خلال منتدى السياسات العامة على تقارب الرؤى ووجهات النظر والخروج بحلول عملية تضمن تطوير توجهات السياسات العامة ودعم مراكز اتخاذ القرار في الإمارات والمنطقة.

مواكبة

من جانبها أكدت هدى الهاشمي أن تعزيز كفاءة عمل الحكومات والانتقال بها إلى مراحل متقدمة يتطلب مواكبة أبرز الاتجاهات المستقبلية وتطوير الأدوات الداعمة لمفهوم الحكومة المرنة القادرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار في تصميم سيناريوهات المستقبل وإيجاد حلول استباقية لتحدياته، مشيرة إلى تجربة الإمارات الناجحة في استخدام أساليب عمل مرنة وغير تقليدية كالمسرعات الحكومية ووزارة اللامستحيل التي حققت نتائج ملموسة ومبتكرة.

وقالت إن حكومة دولة الإمارات تتبنى الابتكار منهجاً لتطوير العمل الحكومي وإعداد الحكومات للمستقبل من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وإمكاناتها في ابتكار أدوات ونماذج جديدة للعمل الحكومي تلبي المتغيرات العالمية المتسارعة، وتسهم في إيجاد حلول سريعة وعملية لتحديات القطاعات الحيوية.

