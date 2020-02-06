استقطاب 18 طبيباً استشارياً إلى 9 مستشفيات في فبراير الجاري

المصدر: (دبي - وام)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن جدول الأطباء الزائرين لمستشفياتها في شهر فبراير الجاري، والذي يضم نخبة من الأطباء الاستشاريين بلغ عددهم 18 استشارياً تم استقطابهم إلى 9 مستشفيات تابعة للوزارة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضى وفق أحدث الممارسات العالمية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للأطباء الاستشاريين الزائرين خلال شهرين إلى 41 استشارياً.

ويستفيد من خدمات برنامج الأطباء الزائرين لشهر فبراير المرضى المراجعين في مستشفيات عدة تابعة للوزارة، وهي مستشفيات القاسمي وخورفكان والقاسمي للنساء والولادة بالشارقة، وصقر ومركز رأس الخيمة التخصصي لطب الأسنان وعبيد الله برأس الخيمة، والفجيرة ودبا بالفجيرة، بالإضافة إلى مستشفى أم القيوين.

وتشمل خبرات الأطباء الزائرين 17 تخصصاً من ضمنها أمراض الطب النفسي والغدد الصماء «السكري» والغدد الصماء عند الأطفال وأمراض القلب وطب الطوارئ والأسنان وجراحة السمنة وجراحة العظام والصيدلة الإكلينيكية وطب الشيخوخة وأمراض النساء والجهاز الهضمي والجراحات العامة وأمراض طب الأعصاب للأطفال.