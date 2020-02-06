انطلاق «سايت مي» الشرق الأوسط في إكسبو الشارقة

المصدر: ( الشارقة - البيان)

أعلنت جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الجمعية، عن إطلاق معرض ومؤتمر تقنيات الإعاقة البصرية «سايت مي» الشرق الأوسط بدورته الرابعة، والذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، وتتميز دورة هذا العام بمشاركة شركة السيارات (تسلا)، والتي ستتيح للمعاقين بصرياً التعرف عن قرب على خصائص هذه السيارة التي تمتاز بخاصية ذاتية القيادة، والتي تتيح من تطورها فرصة لاستقلالية هذه الفئة في المستقبل، كما تشارك شركة مايكروسوفت بأحدث التقنيات للمنتجات والحواسيب التي تلائم استخدام المعاقين بصرياً، إضافة إلى 40 مشاركاً من الشركات المتخصصة في تقنية وبرمجيات المعاقين بصرياً، ومشاركة عدد من الجهات التعليمية والاجتماعية والطبية وأندية ومراكز المعاقين.