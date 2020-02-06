«أخذ وعطاء» تعزز روح ريادة الأعمال الاجتماعية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» عن عزمها إطلاق منصة «أخذ وعطاء» للابتكار الاجتماعي في ياس مول، وهي مساحة اجتماعية متاحة لجميع الزوار، وتعتبر وجهة للراغبين بلقاء روّاد الأعمال الاجتماعيين والتعرف على طرق مبتكرة لتحقيق أثر اجتماعي إيجابي في أبوظبي.وسيتم افتتاح المنصة في العاشر من فبراير الجاري، حيث تتاح الفرصة للزوار الراغبين التعرف على أشخاص يشاركونهم الشغف بالعمل الاجتماعي، والرغبة بمساعدة الآخرين، بالإضافة إلى إمكانية المشاركة في ورش عمل مجانية، والاطلاع على فرص التطوع المتاحة، واتخاذ الخطوات الفعلية لتنمية مشاريعهم الاجتماعية.

وقد صُممت المساحة بأسلوب يأخذ الزوار في جولة للتعرف على قصة هيئة «معاً» والمبادرات الاجتماعية في أبوظبي، وتتضمن خمسة أقسام رئيسية وهي انضم إلينا، وتزوّد بالإلهام، وتعلّم من الآخرين، وكوّن معارف جديدة، وشارك بأفكارك، حيث يتمكن الزائر من التواصل وتبادل الأفكار وطلب النصيحة من المتحدّثين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية.