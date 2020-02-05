مكتوم بن محمد يستقبل الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، صباح اليوم، سعادة محمد المزغني الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.

ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بسعادة محمد المزغني والوفد المرافق، مشيراً سموه إلى أن حكومة دبي على أتم الاستعداد لدعم جهود هيئة الطرق والمواصلات بدبي في ملف استضافة إمارة دبي لمؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات في العام 2023، مؤكداً سموه إلى مساعي إمارة دبي لتعزيز الاستثمارات في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة بما يعود على الاقتصاد الوطني بالتطور والازدهار.

وجرى خلال اللقاء مناقشة استضافة دبي لمؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات 2023، وعدداً من المواضيع المتعلقة باستراتيجية الاتحاد وأهدافه ودوره في دعم المواصلات العامة على مستوى العالم، والتنسيق مع الحكومات والشركات الرائد في مجال التصنيع والتشغيل.

ومن جانبه أشاد المزغني بدور إمارة دبي ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي في دعم جهود الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وكذلك تعزيز دور مركز التميز في المواصلات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يتخذ من الهيئة مقراً له، مبدئاً إعجابه بدولة الإمارات وإمارة دبي وما توفره من بنية تحتية وإمكانيات وتسهيلات لوجستية وحوافز تميزها لاستضافة كبرى المؤتمرات والمعارض والفعاليات الإقليمية والعالمية في القطاعات كافة.

والجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي للمواصلات العامة يضم في عضويته أكثر من 1800 متخصص في مجال المواصلات العامة، يمثلون كافة الجهات الحكومية منها والخاصة العاملة في المجال ذاته، ولدى الاتحاد 16 مكتباً حول العالم منها مكتباً في دبي.

ويعتبر معرض ومؤتمر الاتحاد العالمي للمواصلات الذي تسعى دبي لاستضافته في عام 2023 من أهم المؤتمرات والمعارض على مستوى العالم في مجال المواصلات والنقل الجماعي، حيثُ يستعرض أحدث التطورات في مجال المواصلات العامة، والأنظمة المؤسسية والتكنولوجيا والسياسات المؤسسية والابتكارات الصناعية في هذا المجال والخطط المالية، إضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات، والاطلاع على التجارب الناجحة في مختلف أنحاء العالم، ويستقطب المؤتمر أكثر من 2700 مشارك، و375 عارض.

حضر اللقاء معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعدد من المسؤولين.