أردني يفوز بالسحب الثاني لمبادرة رقمي المحظوظ رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أكد عبدالله بن سلمان النعيمي عضو مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة أن مبادرة رقمي المحظوظ التي أطلقها مصنع الأرقام تحت إشراف الهيئة تحقق النجاح تلو النجاح في ظل الإقبال الجماهيري الملحوظ على تسجيل المركبات في الإمارة واكتساب ثقتهم.

وأشار، خلال حفل تسليم الفائز قيمة الجائزة البالغة 20 ألف درهم في قرية تسجيل السيارات "إينوك" في منطقة السهيلة على الطريق العابر بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة هيئة الموارد العامة وميسون محمد الذهب مدير عام الهيئة بالإنابة، إلى أن مبادرة رقمي المحظوظ ساهمت في إقبال أصحاب وملاك السيارات على تسجيل مركباتهم بلوحات أرقام صادرة من رأس الخيمة والترشح ليكونوا أحد الفائزين بقيمة جائزة المبادرة الشهرية، مثمنا جهود فريق عمل المبادرة الذين يسعون دائما إلى النزول عند رغبات الجمهور وتوثيق عرى التعاون معهم بما يصب في المصلحة العامة فضلا عن ادخال البهجة والسرور في قلوب الفائزين.

وتوجه النعيمي بالتهنئة إلى الفائز في السحب الثاني من المبادرة، لافتاً إلى وجود جائزة كبرى سيتم السحب عليها نهاية العام الجاري حيث سيدخل في السحب جميع مسجلي المركبات منذ انطلاق المبادرة مطلع العام الجاري بما فيهم الفائزين فيها على مدار العام.

من جانبه أشاد المهندس زهير رضا سامي 69 عاماً من الجنسية الأردنية، الفائز في السحب الثاني من مبادرة رقمي المحظوظ بهذه المبادرة وبالقائمين عليها الساعين إلى تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة من خلال هذه المبادرة التي تم السحب عليها بكل نزاهة وشفافية، لافتاً أن فوزه بالسحب الثاني من مبادرة رقمي المحظوظ جاء بعد تسجيله 3 مركبات لصالح شركته الخاصة، داعيا المواطنين والمقيمين في كافة إمارات الدولة لتسجيل مركباتهم في رأس الخيمة وخوض تجربة احتمالية فوزهم بقيمة الجائزة الشهرية المخصصة للمبادرة.