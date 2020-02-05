مهارات النواعم مبادرة تعزز قدرات المرأة السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

قيل إن المعلم يرى في الناس ما لا يرونه في أنفسهم.

يبحث عن الكامن من مهاراتهم وقدراتهم ويمكّنهم من إبرازها وصقلها وتحويلها إلى فرص واعدة تعزز مساراتهم الشخصية والمهنية وتمنحهم مزيداً من الخيارات.

وفي المملكة العربية السعودية، أرادت المعلمة مريم خيري أن تذهب في هذا التوجه نحو آفاق أرحب حتى خارج الصف الدراسي.

وفي المملكة حيث تواصل المرأة السعودية تعزيز دورها المحوري في المجتمع ودعم مسارات التنمية، رأت مريم فرصة سانحة للتطوع بمشاركة معارفها وخبراتها لتمكين الشابات السعوديات الطامحات للانخراط في سوق العمل والحياة المهنية، فأطلقت "مهارات نواعم".

المبادرة تسعى لتمكين المرأة وإشراكها بفاعلية وكفاءة في ميادين العمل في مختلف المجالات والتخصصات في القطاعات الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع التطلعات الطموحة التي وضعتها رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مصادر الدخل والتركيز على اقتصاد المعرفة والابتكار والصناعات الإبداعية.

وتهدف مريم خيري من مبادرة "مهارات النواعم" إلى تعزيز قدرات المرأة السعودية بمعارف وخبرات ضرورية تجعلها قادرة على المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع وترسخ حضورها الواثق على نفس السوية مع قريناتها في دول العالم وإبراز الهوية الإبداعية المتميزة للمرأة السعودية الحريصة على الابتكار وصناعة الجديد.

وتقول مريم إن "مهارات نواعم" تجدد روحها لأنها تشارك مع النساء السعوديات مهارات عديدة يستطعن من خلالها تطوير قدراتهن ومجتمعهن وتعريف العالم بأفكارهن وإبداعاتهن.

وللأطفال أيضاً، خصصت مريم خيري الكثير من وقتها وخبراتها التربوية من خلال مبادرة "علم ينتفع به" التي تعمل عبرها وتشجع من خلالها على ابتكار طرق تعليم جديدة تساعد الأطفال على الدراسة بشغف، من أجل أن يحصدوا الدرجات العالية ويخدموا أهلهم ووطنهم.

وتركز مبادرة "علم ينتفع به" على التعليم وملاحظة مشاكله ومحاولة حلها، بزيارات تقوم بها للمدارس من أجل تعريف الطلاب بأهمية التعليم الذي هو حجر الأساس في تقدم الأمم ونهضتها، كما وكانت تقوم بعد ذلك بزيارات متابعة تلاحظ فيها مدى تقدمهم.

وتطبق مريم أساليب التعليم بالتشجيع والمكافأة التي تلامس قلوب الأطفال وتحفزهم على تحقيق نتائج إيجابية كثيرة، خاصة أن المبادرة تحرص على تقديم أفكار تعليمية جديدة تجعل الطلاب يستمتعون بدراستهم وبحثهم عن الإجابات وتأمل أن تتوسع المبادرة لتصل إلى أكبر عدد من طلبة المملكة والعالم العربي بالاستفادة من التكنولوجيا والمنصات التعليمية المبتكرة.