لوكسمبورغ تنضم إلى برنامج الدول المقيمة في منطقة 2071

المصدر: دبي-البيان

انضمت لوكسمبورغ إلى برنامج الدول المقيمة في منطقة 2071، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل ويهدف لتعزيز عمليات تبادل الخبرات والمعارف وتطوير الأفكار والتجارب المبتكرة في العديد من القطاعات الرئيسية وبناء ودعم الشراكات العالمية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.

حضر توقيع اتفاقية انضمام لوكسمبورغ إلى البرنامج كل من معالي إتيان شنايدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد في لوكسمبورغ، وماريو غورتز رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للابتكار والأبحاث في لوكسمبورغ، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وأكد خلفان بلهول بهذه المناسبة أن تعزيز الشراكات العالمية في صناعة المستقبل، يمثل عنصراً أساسيا في دعم جهود تنفيذ استراتيجية مؤسسة دبي للمستقبل عبر تبادل المعرفة والتعاون المشترك في توظيف أدوات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم المواهب الواعدة، وإتاحة الفرصة أمام الجهات الحكومية والخاصة للعمل معاً من أجل تطوير ابتكارات حديثة تلبي التغيرات المتسارعة وتستبق تحديات المستقبل.

وقال خلفان بلهول إن برنامج الدول المقيمة الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل يمثل المبادرة الأولى من نوعها في العالم ويتيح للدول المشاركة العمل معا انطلاقاً من دولة الإمارات لتوفير الفرصة لرواد الأعمال للتعرف على تحديات جديدة وتوسيع فرص الأعمال واكتساب المزيد من الخبرات والقدرات، مؤكداً أن انضمام لوكسمبورغ إلى البرنامج يمثل إضافة قيمة للبرنامج ويوثق أواصر العلاقات بين البلدين.



من جهته، قال معالي إتيان شنايدر وزير الاقتصاد في لوكسمبورغ: "تتشارك لوكسمبورغ ودولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من الرؤى والخطط المستقبلية في مجال دعم الشركات الناشئة والمتخصصة في مختلف قطاعات التكنولوجيا المتطورة وتطوير خدمات ومنتجات مستقبلية قائمة على المعرفة، حيث يشكل توفير البنية التحتية لدعم هذه الشركات الناشئة محركاً أساسياً لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي من خلال الابتكار".

وأضاف: "ستسهم هذه الشراكة بدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار في البلدين وتشجيع الشركات الناشئة على إيجاد حلول جديدة، وستشكل فرصة لتبادل التجارب الناجحة والمبادرات النوعية وتوحيد الجهود بما يعود بالفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية في لوكسمبورغ ودولة الإمارات".

وتعتبر لوكسمبورغ من أكثر الدول الأوروبية نجاحاً في تحقيق إنجازات نوعية في مجال تبني التقنيات الحديثة ودعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لتطور مشاريع مبتكرة والدخول في أسواق جديدة.

بيئة عالمية لابتكار مفاهيم وحلول مستقبلية

الجدير بالذكر، أن إستونيا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا ولاتفيا كانت من أوائل الدول المنضمة إلى برنامج الدول المقيمة في منطقة 2071، خلال مشاركة الدول الأربع في القمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي، فيما كانت فرنسا خامس دولة تنضم إلى البرنامج في أبريل 2019 وتعتبر لوكسمبورغ الدولة السادسة التي تنضم إلى برنامج الدول المقيمة في منطقة 2071.

ويتيح برنامج الدول المقيمة للشركاء إمكانية التواصل المباشر مع الجهات الحكومية والخاصة ورواد الاعمال والبعثات التجارية والدبلوماسية والثقافية والمكاتب التمثيلية والوفود الاستثمارية في منطقة 2071، ليسهم بتهيئة بيئة عالمية ترتكز على ابتكار مفاهيم وحلول مستقبلية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مختلف القطاعات.

ويوفر البرنامج العديد من فرص العمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية والشركات الخاصة والناشئة ورواد الأعمال والعلماء والخبراء على مستوى المنطقة والعالم.

وتستضيف منطقة 2071 مجموعة متنوعة من ورش العمل وجلسات النقاش والاجتماعات والزيارات الميدانية، وتشهد إطلاق المنتجات والاستراتيجيات والابتكارات الجديدة، وتشكل بوابة عبور إلى الغد ومنصة لتطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل من خلال مئوية الإمارات 2071. كما تضم مجموعة من أبرز مختبرات تصميم المستقبل وتطوير الأفكار والتجارب والممارسات المبتكرة في العديد من القطاعات الرئيسية مثل الطيران والتعليم والصحة والطاقة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والصحة والخدمات اللوجستية.