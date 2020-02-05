"جمارك أبوظبي" تحبط محاولة تهريب 40 كغم من الماريجوانا في أكياس بلاستيكية

المصدر: أبوظبي – البيان

أحبطت جمارك أبوظبي محاولة تهريب بوزن 40 كغم في جمارك مطار أبوظبي وأثناء التفتيش اليدوي تم ضبط عدد80 لفافة تحتوي على مادة خضراء اللون يشتبه بأنها مادة الماريجوانا المخدرة وجدت موزعة في عدد 2 أكياس تم تحريز المضبوطات في عدد أكياس جمارك بلاستيكية ويحتوي كل كيس على عدد 10لفافات.

وأشادت الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي بالخبرة والكفاءة التي يمتاز بها مفتشيها، وبدورهم الحيوي في حماية وطنهم من كافة المخاطر المحتملة التي قد تسببها التجارة العابرة للحدود، مشيرين إلى الاستراتيجية التطويرية التي تنتهجها الإدارة والمتمثلة في تكليف المفتشين القدامى وذوي الخبرة بتدريب وتطوير مهارات المفتشين الجدد في الكشف عن المواد الممنوعة وقراءة لغة الجسد وغيرها من التقنيات.

وتواصل الإدارة العالمة لجمارك أبوظبي أداء دورها الهام والحيوي في حماية أمن الدولة وضمان استقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها، حيث يعتبر موظفو الإدارة العامة للجمارك خط الدفاع الأول في حفظ مقدرات وسلامة الدولة عبر منافذها البرية والبحرية والجوية."

وثمنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة تجاه مواصلة تطوير قدرات ومؤهلات الكوادر البشرية الجمركية، وتوفير أفضل معدات وتقنيات التفتيش الجمركي وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً، مؤكداً على ثقته بمفتشي الجمارك في حماية أمن الوطن وسلامته وسلامة من على أراضيه.