"موارد الشارقة" تعلن عن تفاصيل مؤتمر الشارقة السادس للموارد البشرية 2020

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

كشفت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة صباح اليوم عن تفاصيل مؤتمر الشارقة السادس للموارد البشرية والذي تنظمه تحت شعار "مستقبل الموارد البشرية إلى أين؟" برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعقد بجامعة الشارقة بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية وممثلو الجهات المشاركة وهي: وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومعهد الامارات للدراسات المصرفية وجامعة الشارقة، إضافة الى مصرف الشارقة الإسلامي ومطار الشارقة الدولي وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وتم خلال المؤتمر استعراض المحاور العامة لمؤتمر الشارقة السادس للموارد البشرية والأهداف فضلا عن بيان المشاركين من المتخصصين والأكاديميين والإداريين والمسؤولين من القطاعيين الحكومي والخاص والمعنيين والمهتمين في هذا المجال.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر أن مؤتمر الشارقة السادس للموارد البشرية يأتي استكمالا لمؤتمرات الموارد البشرية الخمسة السابقة والتي تناولت عددا من الموضوعات الهامة طوال فترات انعقادها.

وأكد أن العام سيشهد نقلة نوعية في تنظيم المؤتمر من حيث الشركاء والمحاور واختيارا الموضوع الذي سيكون هو الأول من نوعه لدراسة مستقبل الموارد البشرية والتحديات التي تواجهها من خلال محاوره والتي اختيرت بعناية هامة لتغطي جوانبه وهي "مستقبل الموارد البشرية إلى أين ؟".