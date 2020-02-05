"الإمارات للسياسات" يناقش الحكومة المرنة والاستعداد للمستقبل

المصدر: دبي -وائل نعيم

أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن إطلاق الدورة الرابعة من منتدى الإمارات للسياسات العامة2020 تحت شعار الحكومة المرنة والاستعداد للمستقبل. وتنظم الكلية المنتدى بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للابتكار وذلك يومي 17و18 الشهر الجاري.

وقال الدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الكلية: "يسلط المنتدى الضوء على 6 محاور هي الحكومة المرنة ومقومات النجاح، والقوة الناعمة، والسعادة وجودة الحياة، والمرونة، واستشراف المستقبل، ومواكبة بيئة الأعمال الدولية."

وأضاف أن المنتدى منصة معرفية لقادة الحكومات وصناع القرار من الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارات.

ويضم المنتدى أبرز الخبراء والمختصين في مجال العمل الحكومي حول العالم، وذلك لتبادل الخبرات والمعارف والبحث في متطلبات تحقيق أعلى درجات المرونة للحكومات.

ويهدف المنتدى إلى إيجاد الحلول والممارسات اللازمة للتكيف مع المتغيرات المتسارعة، ووضع الأنظمة والتشريعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل الحكومي.

ويتناول المنتدى نقاشات حول تصميم آليات لحكومة مرنة في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وتابع المري: "يرمي المنتدى إلى استحداث آليات وسبل مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات على الساحة العالمية. حيث تهدف مناقشات المنتدى إلى دعم الهيئات الحكومية والقطاع الخاص للارتقاء بالخدمات للجمهور لتعزيز السعادة وجودة الحياة في المجتمع."