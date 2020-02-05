طلال أبو غزالة ضيف شرف منتدى الاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

يحل الدكتور طلال أبوغزالة مؤسس ورئيس «طلال أبو غزالة العالمية»، ضيف شرف على الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، إذ يلقي خطاباً ملهماً بعنوان «قصة عقل لا يعرف المستحيل» خلال افتتاح فعاليات المنتدى.

ويروي أبو غزالة الذي شغل العالم بقصته التي صنعتها معاناة اللجوء، مسيرة طموح حافلة بالإنجازات الفريدة قلب خلالها التحديات إلى فرص وبات من ضمن أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم بإنجازات بارزة في التعليم والمحاسبة والملكية الفكرية وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ويتناول في خطابه أسرار النجاح ودروس الحياة وكيفية التنافس مع الذات الذي يعتبره أساس التطور.

وتبدأ فعاليات المنتدى، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يومي الرابع والخامس من مارس المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة.

تجارب

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام حرص المنتدى على نقل تجارب النجاح الملهمة والمتميزة من حول العالم والتعريف بها بما يدعم توجهات المنتدى وأهدافه التطويرية لتشكل تلك الخبرات نبراساً والهاماً لصناعة الإنجاز.وقال إن أبو غزالة من الشخصيات العربية الرائدة والمؤثرة التي تمكنت من تحقيق حضورها على الساحتين العربية والدولية.