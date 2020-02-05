سلطان القاسمي يشدد على أهمية الحفاظ على البيئة من العبث والتخريب

المصدر: الشارقة - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن إمارة الشارقة وفي سعيها الدؤوب للتطور لم تغفل الجانب البيئي وصون الحياة الفطرية، فقامت بالعديد من المشاريع والمبادرات لدعم هذه الأهداف من خلال إقامة المحميات ومراكز البحوث المعنية بالحفاظ على البيئة واستزراع المرجان في البيئات البحرية، وتخصيص المراعي وزراعة النباتات الصحراوية. وشدد سموه على مسؤولية الحفاظ على البيئة والطبيعة من عمليات العبث والتخريب، وأن إمارة الشارقة بما حباها الله من مناطق كثيرة تتطلب تضافر الجهود لحمايتها.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو حاكم الشارقة وتفقده لفعاليات النسخة 21 من منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي، وذلك صباح أمس بمركز حماية وإكثار الحيوانات العربية المهددة بالانقراض.

ورحّب سموه بالمشاركين من العلماء والخبراء والمعنيين بالحفاظ على البيئة في إمارة الشارقة، مؤكداً أن ما يخرجون به من توصيات وخطط استراتيجية لخدمة البيئة هو موضع اهتمام وتقدير.

وأوضح سموه أن جزيرة صير بونعير تعد نموذجاً ناجحاً في الحفاظ على الحياة الفطرية، حيث تم تأسيس مركز أبحاث ودراسات للحياة الفطرية، وتجربة استزراع الشعب المرجانية التي نجحت 90 بالمئة منها، وهذه التجربة سيتم إعادتها في الساحل الغربي لإمارة الشارقة.

وحول مدينة كلباء لفت سموه إلى التنوع البيئي فيها من الجبال والسهول والمناطق الرطبة التي لم تمسها أيدي العابثين، بينما منطقة القرم وشاطئ كلباء طالتها عمليات التجريف والصيد بالشباك من قبل الصيادين، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية للتيارات البحرية التي جرفت الحياة الفطرية وقضت على الكثير من اللافقاريات التي تعيش عليها السلاحف.

وتابع سموه أنه من خلال الجهود البيئية للإمارة وإنشائها محمية أشجار القرم عادت لها الحياة الفطرية، ووصلت أعداد طيور الرفراف إلى ما يقارب 120 طائراً، بالإضافة إلى أنه تم إحصاء 40 نوعاً من اللافقاريات والسلاحف تعيش على شاطئ كلباء.

وكشف سموه عن إقامة مشاريع بيئية في مدينة كلباء، منها متحف ومزار، ومركز أبحاث ودراسات للمحافظة على البيئة.

وأعلن سموه عن تخصيص منحة للدول التي تعاني من تدهور الحياة الفطرية والبيئية، بالإضافة إلى إرسال العلماء والخبراء وتقديم خبراتهم في مجال صون الحياة الفطرية، وذلك في إطار حرص سموه النابع من الحفاظ على البيئات الأخرى وصون التنوع البيئي فيها.

سموه: مشاريع خدمية وتطويرية في كلباء قريباً

أدى أمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة كلباء، اليمين القانونية، وذلك أمس بمكتب سمو الحاكم.

وبارك صاحب السمو حاكم الشارقة لرئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة كلباء، تعيينهم بعضوية المجلس، داعياً إياهم إلى الاهتمام ببلدهم والتوصي بأهلها خيراً والاستماع إلى شكواهم، مشيراً سموه إلى أن كلباء تشهد تطوراً كبيراً على كافة المستويات وبها العديد من المشاريع الخدمية والتطويرية والسياحية التي سترى النور قريباً.