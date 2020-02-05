97.2 % رضا متعاملي شرطة عجمان

المصدر: ( عجمان - البيان )

قال العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في القيادة العامة لشرطة عجمان إن نسبة رضا المتعاملين في مراكز الخدمة بلغت 97.2 % خلال عام 2019 حسب مؤشر القياس التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ويضاف هذا التقدم إلى سلسلة إنجازات شرطة عجمان في مسيرتها المتميزة بخدمة المتعاملين، وذلك ضمن تحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة.وأفاد أن مؤشر زمن تقديم الخدمة بلغ 3:54 دقائق، فيما انخفض مؤشر الانتظار إلى 8:06 دقائق في جميع خدمات شرطة عجمان.