«دبي العطاء» تنظم مسيرة من أجل التعليم 14 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تنظم «دبي العطاء» مسيرة «من أجل التعليم»، 14 فبراير الجاري في حديقة خور دبي. وتشجع الفعالية السنوية أفراد المجتمع على الالتقاء بين العائلات، والأصدقاء، والزملاء ليمشوا مسافة 3 كيلومترات تضامناً مع ملايين الأطفال والشباب في البلدان النّامية ممن يقطعون مسافات طويلة ليحصلوا على حقهم الأساسي في التعليم.

ويمكن للمشاركين أن يسجلوا عبر الإنترنت من خلال موقع 800Tickets أو خلال يوم الفعالية، وينصح بالحضور مبكراً عند الساعة 7:30 صباحاً، إذ تبدأ المسيرة على الساعة 9 صباحاً. ويعتبر رسم التسجيل 35 درهماً تبرّعاً لدبي العطاء لدعم برامجها التعليمية حول العالم، وسيكون الدخول مجانياً للأطفال تحت سن الـ 5 سنوات.

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء:«لطالما كانت المسيرة من أجل التعليم من أكثر الفعاليات المنتظرة في أجندة دبي العطاء، ولن يختلف الأمر بلا شك هذا العام. لقد شهدت هذه المسيرة الرمزية ترسيخاً دائماً لروح العطاء والخير في الإمارات».