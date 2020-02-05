«تنفيذي الشارقة» يبحث تطوير الخدمات بالدوائر والمؤسسات المحلية

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

تناول الاجتماع الذي عقد بمكتب سمو الحاكم، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة، واطلع على سير العمل في المشاريع المقامة بمدن ومناطق الشارقة، وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة في الدوائر والمؤسسات المحلية بما يخدم المواطنين والقاطنين على أرضها.

وفي إطار حرص المجلس على توفير شبكة طرق حديثة ومتطورة، اطلع المجلس على مشروع طريق الميناء، وقدم المهندس يوسف بن صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات نبذة عن المشروع وأهدافه.

ووجّه المجلس بعد مناقشة المشروع، بالتنسيق مع دائرة الأشغال العامة بما يخدم الأهداف والنتائج المرجوة منه. كما اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد غداً والتي سيتم فيها مناقشة مشروع تنظيم فرع الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة.