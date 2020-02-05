مواطنون: المبادرة امتداد للعطاء الدائم من القيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد، صبري صقر، مصطفى خليفة

ثمّن مواطنون توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعفاء 429 من المواطنين المتقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية في إمارة أبوظبي.

وأكدوا أن هذه المبادرة امتداد للعطاء الدائم من القيادة الرشيدة وحرصها على توفير العيش الكريم لكل مواطن ومواطنة، مشيرين إلى أنها مبادرة ليست بجديدة على قيادة الإمارات الرشيدة التي تحرص دائماً على تلبية احتياجات المواطنين والعمل على تحقيق الاستقرار الأسري لهم.

وأكد العقيد متقاعد فرج إسماعيل مبارك، رئيس جمعية الإمارات للمتقاعدين، أن المبادرة تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بشؤون المواطنين المتقاعدين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، مشيراً إلى حرص القيادة على توفير الحياة الكريمة وضمان الاستقرار الأسري للمواطنين، مما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف أن المكرمة سوف تسهم في التيسير كثيراً على المواطنين المتقاعدين.

استقرار

وأكد محمد قمبر عبدالله، أحد المتقاعدين في إمارة أبوظبي، أن المكرمة امتداد للعطاء الدائم من القيادة الرشيدة وحرصها على توفير العيش الكريم لكل مواطن ومواطنة، وتجسد رؤيتها في تعزيز التلاحم المجتمعي وتأمين الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة من خلال التمتع بالسكن الملائم مع أبنائها.

وقال: إن القيادة الرشيدة تسعى دائماً إلى توفير كل الراحة للمواطنين، وليس بغريب علينا مكارم قيادتنا الحكيمة، من أجل تعزيز الحياة الأسرية والاستقرار للمواطنين.

اهتمام

من جانبه قال زايد المزروعي، إن المبادرة تأتي ترسيخاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة بالاهتمام بكبار المواطنين والمتقاعدين عبر تقديم خدمات نوعية مميزة لهم، تضمنت إعفاءات مالية من سداد مستحقات القروض السكنية.

وبين أن المبادرة ترسخ الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لهذه الفئة، التي قدمت الكثير لوطنها.

عطاء

وقال الدكتور سعيد عبد الله، استشاري طب الأسرة في أبو ظبي، إن عطاء الإمارات لا يعرف الحدود، ونحمد الله على هذه النعم التي أنعم الله بها على شعب الإمارات، ووفق حكامها الأبرار الذين يسيرون وفق منهج مؤسس الدولة وبانيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تلمس احتياجات الأسر المواطنة وتلبيتها على الفور.

وأضاف: كل الشكر لحكومتنا الرشيدة ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على كل هذا الدعم الذي يسعد قطاعاً كبيراً من أسر المتقاعدين ويرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء.

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن زايد يأمر بإعفاء 429 مواطناً من سداد القروض السكنية