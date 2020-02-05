تبرع مالي لـ«خليفة الإنسانية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

تلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تبرعاً مالياً من جمعية القوات المسلحة التعاونية لدعم المشاريع التي تنفذها المؤسسة على الساحة المحلية.

جاء ذلك خلال استقبال محمد حاجي الخوري مدير عام المؤسسة وفداً من جمعية القوات المسلحة التعاونية يرأسه علي محمد الشمري مدير تطوير المشاريع بالجمعية في مقر المؤسسة في أبوظبي.

ويأتي التبرع الذي تبلغ قيمته 47791 درهماً انطلاقاً من الشراكات المجتمعية الفاعلة التي تقوم بها المؤسسة بتعزيزها مع المؤسسات والجمعيات الوطنية، بهدف المساهمة في المشاريع الإنسانية. وأعرب الخوري، عن شكره للقائمين على جمعية القوات المسلحة التعاونية على هذه اللفتة الإنسانية، ودعم مشاريع المؤسسة، مشيراً إلى أن التعاون بين المؤسسة والجمعية يخدم المجتمع بشكل متواصل.