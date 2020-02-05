«إقامة دبي» تضيف خدمة الأون لاين إلى «آمر»

المصدر: (دبي - البيان)

أكد اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن إقامة دبي تعمل على تحويل جميع خدماتها بشكل تام إلى خدمات ذكية لتعزيز مسيرة التحوّل نحو القنوات الذكية في إنجاز المعاملات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى إكمال التحوّل في شهر ديسمبر من العام 2021، حيث تمت إضافة خدمة «الأون لاين» رسمياً إلى باقة خدمات مركز الاتصال «آمر»، مشيراً إلى السعي في توفير خدمات إلكترونية ذكية للمتعاملين ذات جودة عالية تعزز من ثقتهم بفاعلية الخدمات المقدمة لهم، التي تضمن كفاءة الأداء واختصار الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات عليهم.

وقال الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين: «حرصاً وبمتابعة مباشرة من المدير العام لإقامة دبي على تحقيق أعلى مستويات الراحة والسعادة للمتعاملين، تمت إضافة خدمة «الأون لاين» إلى مركز الاتصال (آمر) المعني بتلقي الشكاوى العامة والاقتراحات والاستفسارات، وتقدم خدمة الأون لاين عدة خدمات متعلقة بالمشاكل الفنية التي تواجه المتعامل في موقع الإدارة الرسمي وموقع الإدارة الذكية، وتطبيق الهاتف الذكي GDRFA Dubai، حيث تم تخصيص بريد إلكتروني لإرسال طلبات الأون لاين عليه gdrfa@dnrd.ae».