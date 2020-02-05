الحاصلون على منح «الاستمطار» يستعرضون مشاريعهم في مؤتمر دولي

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرض الحاصلون على منح برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار أبرز إنجازات مشاريعهم البحثية في مجال تلقيح السحب، وذلك خلال مشاركتهم في المؤتمر الثاني والعشرين بشأن تعديلات الطقس المخطط لها وغير المخطط لها الذي عقد في مركز بوسطن للمؤتمرات والمعارض في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الماضي على هامش أعمال الدورة الـ100 لمؤتمر الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية.

وتضمن المؤتمر الذي نظمته اللجنة المعنية بتعديلات الطقس المخطط لها وغير المخطط لها التابعة للجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية، العديد من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية التي سلطت الضوء على التقدم الذي أحرزه العلماء حول العالم على صعيد تعزيز عمليات الاستمطار وتطوير تقنيات التلقيح الجديدة لمواجهة تحديات شح المياه، فضلاً عن تقديم توصيات مهمة بشأن أكثر الموضوعات البحثية إلحاحاً في مجال علوم الاستمطار لتمهيد الطريق أمام المزيد من الأبحاث النظرية والتطبيقية في هذا المجال.

وتضمنت مشاركة البرنامج في المؤتمر المساهمة في إعداد تقرير مراجعة النظراء للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن أنشطة تعزيز هطول الأمطار عالمياً، والذي قدمه البروفيسور أندريا فلوسمان من فريق خبراء المنظمة.

مشاركة

وبهذه المناسبة، قالت علياء المزروعي، مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «إن مشاركة الحاصلين على منح البرنامج في هذا المؤتمر العالمي العريق أتاحت لنا فرصة مهمة لتعريف المجتمع البحثي بأهم الإنجازات والمجالات التي تركز عليها أبحاثنا العلمية ومناهجها البحثية، إضافة إلى التعرف على المشاريع البحثية التي يعكف العلماء والخبراء في مختلف أنحاء العالم على إنجازها في المجالات المرتبطة بالطقس واستدامة مصادر المياه، الأمر الذي سيساعدنا في تحديد الثغرات البحثية القائمة والتركيز على مشاريع بحثية نوعية تواكب أولويات البرنامج خلال دوراته القادمة، فضلاً عن تعزيز قدراتنا لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجه منطقتنا في مجال الأمن المائي وإدارة الموارد المائية».

وتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على الإنجازات والنتائج النهائية لمشاريع الحاصلين على منحة البرنامج في دورته الأولى، وهما ماساتاكا موراكامي، بروفيسور زائر في معهد البحوث البيئية في الأرض والفضاء في جامعة ناغويا، حيث ركز مشروعه البحثي بعنوان «دراسة متقدمة عن تعزيز هطول الأمطار في المناطق الجافة وشبه الجافة» على خوارزميات ومستشعرات مبتكرة مصممة خصيصاً لتحديد السحب الأكثر ملاءمة للاستمطار.