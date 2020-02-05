نجاح حملة بتقليل انبعاث 999 طن كربون

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

كشفت مجموعة عمل الإمارات للبيئة عن مساهمة حملة «شجرة في المجتمع جذور توحدنا» في تقليل انبعاث 999 طناً مترياً من ثاني أكسيد الكربون خلال العام الماضي 2019، وذلك خلال الإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من الحملة بالفترة من 20 يناير وحتى 20 مايو المقبل، بهدف تشجيع المشاركين في الحملة على تعظيم دورهم في الممارسات المستدامة.

وأكدت حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن مشروع مبادرة «شجرة في المجتمع جذور توحدنا» يمثل أحد أهم مشاريع المجموعة، والتي تستهدف من خلاله جميع قطاعات المجتمع والشركات والمؤسسات الأكاديمية والعائلات، بهدف زراعة الأشجار تحت أسماء المشاركين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمواد القابلة لإعادة التدوير والتي تشمل المواد القابلة لإعادة تدوير الورق والبلاستيك وعلب الألمنيوم وأحبار الطابعات والزجاج والهواتف المحمولة.