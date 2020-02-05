25 جهة تشارك في «رأس الخيمة للتوظيف» 24 مارس

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ودعم وتوجيه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ينطلق معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف في دورته الثانية عشرة خلال الفترة 24 – 26 مارس المقبل، بمركز رأس الخيمة للمعارض للتوظيف المباشر للشواغر الوظيفية التي تقدمها 25 جهة مشاركة.

وقال عبدالناصر محمد الذهب، المدير التنفيذي لمعرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف: إن المعرض في دورته الجديدة ينطلق برؤية جديدة وفق استراتيجية حكومة الإمارات، حيث تركز دورة 2020 على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بدعم ملف التوطين، تماشياً مع مبادرات عام الاستعداد للخمسين، بالتعاون مع الجهات المشاركة التي توفر مقابلات مباشرة للفرص الوظيفية الجديدة التي تقدمها للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، وفق المؤهلات المطلوبة من الثانوية وحتى الشهادات الجامعية.

وأشار إلى أن المعرض يركز على شعار «الكم وليس الكيف» من خلال استقطاب الجهات الحكومية والخاصة في إمارة رأس الخيمة لإجراء المقابلات المباشرة للشواغر المقدمة بحسب المؤهلات المطلوبة، بالإضافة للتقديم عبر الأونلاين، حيث يخصص المعرض للعام الثاني على التوالي شاشة عرض الوظائف التي تقدمها الجهات المشاركة داخل القاعة، وتخصيص منصات للتعريف بمزايا تلك الوظائف والمؤهلات المطلوبة.

وأكدت آمنة محمد الشحي مديرة إدارة التوطين والمواهب بدائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، أن معارض التوظيف تمثل أولوية لدائرة الموارد البشرية من خلال اللقاءات المباشرة بين الباحثين والباحثات عن عمل والجهات المشاركة، حيث تشارك الدائرة في معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف 2020 عبر منصة تضم جميع الدوائر الحكومية برأس الخيمة، بالإضافة لمعرض توظيف اليوم المفتوح للجامعة الأمريكية خلال شهر أبريل المقبل.