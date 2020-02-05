خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس سريلانكا باليوم الوطني

المصدر: (أبوظبي - وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى غوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس غوتابايا راجاباكسا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ماهيندا راجاباكسا رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.