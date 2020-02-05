كيرياكوس يزور واحة الكرامة

المصدر: (أبوظبي - وام)

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، في واحة الكرامة، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان.

ولدى وصول الضيف إلى واحة الكرامة استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول ميتسوتاكيس في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً لشرح مفصّل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبّر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

كما رافق الضيف خلال الزيارة محمد مير عبدالله يوسف الرئيسي سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية، وسفير جمهورية اليونان لدى الدولة، ووفد رفيع من كبار المسؤولين في جمهورية اليونان.

وفي ختام الجولة، قام رئيس الوزراء اليوناني بتسجيل كلمة في سجل الزوار.