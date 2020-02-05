تكريم الفائزين بمسابقة تحدي التسامح

المصدر: دبي - وام

أعلن المعهد الدولي للتسامح في دبي، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن أسماء الفائزين الخمسة في الدورة الأولى من مسابقة تحدي التسامح من ضمن 36 مشاركة، حيث استهدفت المسابقة طلبة الجامعات والكليات والمدارس للمشاركة بالأفكار والأعمال الفنية الإبداعية لتعزيز قيم التعايش السلمي واحترام التنوع في المجتمع، إلى جانب نشر وترسيخ مفاهيم وقيم التسامح والحوار الإيجابي بين الشباب.

وقال الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، إن المعهد الدولي للتسامح في دبي إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يعمل بخطوات متسارعة وجهود مكثفة انطلاقا من مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي على خارطة السلام العالمي والتأكيد على دورها الرئيس في ترسيخ الروابط الإنسانية.

وأضاف الشيباني أن المعهد في الآونة الأخيرة شهد إطلاق باقة من المبادرات والبرامج والأنشطة الهادفة ومنها مسابقة تحدي التسامح، وذلك ضمن استراتيجية المعهد «2019-2022» مؤكدا السعي لتعزيز قيم ومبادئ التسامح والاحترام والعدل والمساواة وتقبل الآخر، منبها إلى أن الشباب أكثر الشرائح في المجتمع تأثيرا وتأثرا، حيث أطلق المعهد مبادرات جديدة مبتكرة تتضمن وسائل وبرامج وأساليب مؤثرة تسهم في تثقيف الفئة الشبابية من خلال الطرق الرسمية والمعتمدة.

من جهته، ذكر خليفة محمد السويدي مدير إدارة التسامح، إن المسابقة جاءت لتعبر عن توجهات واستراتيجيات الدولة الرامية إلى ترسيخ ثقافة التسامح بين مختلف أفراد المجتمع ومكوناته، لا سيما بين فئة الطلبة الشباب المقبلين على دخول أسواق العمل ومجالاته المختلفة التي تضم طيفا واسعا من الجنسيات والثقافات المختلفة.

وأضاف السويدي أن المسابقة تعتبر نوعية وفريدة باعتبارها حافزا للطلبة نحو ابتكار آليات وأفكار ريادية تنشر وتعزز قيم التسامح، وتدفعهم إلى الدخول في عصف ذهني ينمي قدراتهم.

وضمت المسابقة خمس فئات وهي: عروض مسرحية وفازت بها مدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي للبنين في دبي، وإلقاء فني مسرحي وفازت بها الجامعة الأمريكية في الشارقة، أما المعرض الفني فكان الفوز من نصيب مدرسة الحديبة للتعليم الثانوي برأس الخيمة، وفازت مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية للبنات في دبي عن فئة كتابة قصص فنية قصيرة، وفي فئة المبادرات المجتمعية حصدت مدرسة السلام للتعليم الثانوي في دبي الجائزة.