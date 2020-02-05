محطتان لقياس جودة الهواء بأم القيوين

المصدر: (أم القيوين- وام)

دشنت بلدية أم القيوين، أمس، بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد ووزارة التغير المناخي والبيئة محطتي قياس جودة الهواء بالإمارة الأولى بمنطقة «المقطع»، والثانية بمنطقة «اللعطين»، وذلك لقياس مؤشرات جودة الهواء في الإمارة.

ويأتي افتتاح المحطتين تماشياً مع رؤية الإمارات لتحقيق بيئة مستدامة، وتزامناً مع اليوم الوطني للبيئة، حيث تتوافق جودة المحطات المدشنة في مواصفاتها مع المحطات المعتمدة عالمياً في رصدها لنسب الغبار في الجو بنسبة عالية، ويتم ذلك من خلال ارتباطها مع وزارة التغير المناخي والبيئة والمركز الوطني للأرصاد.

حضر التدشين عبيد سلطان طويرش القائم بأعمال المدير العام لدائرة بلدية أم القيوين وعدد من مديري القطاعات وهيفاء علي مدير إدارة الصحة العامة والبيئة في البلدية.

وأكد عبيد طويرش أن الإمارات تولي المحافظة على جودة الهواء في الدولة أهمية كبيرة، وتعد من الأولويات الوطنية التي تساهم في تحقيق الاستدامة البيئية، وتوفير أفضل شروط الحياة الصحية لجميع أفراد المجتمع، وقال، إن مؤشر نسبة جودة الهواء هو أحد مؤشرات الأداء الوطني الرئيسية التي وضعتها الإمارات ضمن أجندتها الوطنية 2021 التي تستهدف رفع جودة الهواء.