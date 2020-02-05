شراكة استراتيجية بين «صحة» و«لينكدإن»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وهي أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «لينكدإن»، لتعزيز قدرات الكوادر والخبرات أصحاب الكفاءة بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتهدف الشراكة إلى تحفيز التدريب والوعي بمنظومة رعاية صحية عالمية الطراز تدعمها «صحة»، وتحسين سبل مشاركة المتخصصين في هذا القطاع.

وقال الدكتور جاريث جوديير، الرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: «شهدت صحة منذ إنشائها تطوراً كأكبر مزوّد للرعاية الصحية في الإمارات، حيث تحرص على تحقيق رؤية القيادة في أبوظبي والمتمثلة في أن توفر الإمارة برعاية صحية عالمية المستوى لكافة أفراد المجتمع.

واليوم، توفر مرافق الرعاية التابعة لشبكة صحة مجموعة من الخدمات العلاجية والعمليات والأبحاث الأكثر تطوراً بالمنطقة، والتي عزّزت مكانتنا كمركز معرفي متميز في قطاع الرعاية الصحية ومن خلال شراكتنا مع لينكدإن، فإننا نتطلع إلى تعزيز هذه المسيرة ومشاركة المعرفة، بل وأيضاً إلى تحفيز المشاركة مع المتخصصين والخبراء من جميع أنحاء العالم في هذا المجال».