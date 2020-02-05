«الخبراء» في «قضاء أبوظبي» توافق على 10 طلبات للقيد بجدول الحراسة

المصدر: (أبوظبي - البيان )

وافقت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي خلال اجتماعها في يناير الماضي؛ على 10 طلبات للقيد بجدول الحراسة والتصفية القضائية، كما اطلعت على 8 شكاوى ضد خبراء واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الدوري الأول للعام الحالي في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وحضور كل من المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، يوسف حسن الحوسني مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، وخميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، وحارب حمد الكويتي كبير الخبراء الهندسيين، وعبدالرحمن حسين السهلاوي كبير الخبراء الحسابيين والمصرفيين.