تعريف بجهود الدولة للحفاظ على الغطاء النباتي

المصدر: (دبي - البيان)

تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، على مدار شهر فبراير الجاري، عدداً من الفعاليات والمبادرات تستهدف إيجاد منصات تفاعلية إيجابية مع الجمهور لدعم وتشجيع قدرة فئات المجتمع كافة.

وانطلقت فعاليات وأنشطة وزارة التغير المناخي والبيئة خلال شهر الإمارات للابتكار، بمشاركتها في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار المقام في فيستيفال آرينا خلال الفترة من 4 ولغاية 8 فبراير، حيث تسلط الوزارة من خلاله الضوء على تطبيق «غراس» باستخدام تقنيات الواقع المعزز، لاطلاع الجمهور على أهم جهود الدولة وما توليه من اهتمام بالحفاظ على الغطاء النباتي وعلى مواردها الطبيعية من خطر الانقراض والتلوث.

كما تسلط الوزارة الضوء على تطبيق المشروع الوطني للسياحة البيئية «كنوز الطبيعة في الإمارات» ومحوره الجديد «السياحة الزراعية» باستخدام تقنية الطاولة الملموسة، التي تعرض مقاطع فيديو وصور ومعلومات حول المناطق المحمية البرية والبحرية في الإمارات.