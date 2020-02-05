بلدية العين تطلق فعاليات «مدينة العين تبتكر»

المصدر: (العين - داوود محمد)

انطلقت صباح أمس فعاليات شهر الابتكار 2020 والتي تنظمها بلدية مدينة العين تحت شعار «مدينة العين تبتكر» وتستمر لمدة ثلاثة أيام، على فترتين صباحية ومسائية وبمشاركة 17 جهة حكومية، وذلك بحضور المهندس خليفة القمزي، مدير عام البلدية وعدد من أعيان المدينة، كحدث وطني يسعى لترسيخ وتجسيد ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية من مختلف المستويات.

وأشار مبارك سيف الشامسي، مدير إدارة الأداء ومكتب التميز المؤسسي، بأن بلدية مدينة العين، تسعى من خلال فعاليات الابتكار لهذا إلى العام لتعزيز المحتوى المقدم وتطوير التجارب والأفكار المبتكرة التي تهدف لخلق حلول استباقية لتحديات المدينة والدولة استعداداً لمستقبل يرتقي بفكر قادته، ويجعل دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم. وتضمنت الفعاليات ثلاث مسابقات برعاية شركة ساعد للأنظمة المرورية حول مدن المستقبل، ومسابقة تخيل مدينة العين في نسختها الثانية والتي تعنى باستخدامات تقنيات مختلفة، لرسم صورة مستقبلية لمدينة العين من خلال عيون الأجيال الشابة، وهاكثون المدينة الذكية الذي ينظم لأول مرة في مدينة العين.