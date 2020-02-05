مناقشة الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الشرطي

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر )

نظمت وزارة الداخلية، أمس، في أبوظبي قمة «الابتكار وتكنولوجيا الشرطة»، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020 تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين».

وتستمر أعمال القمة يومين وتتناول العديد من الموضوعات منها الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء وتعزيز الابتكار والإبداع في تطوير العمل الشرطي ومواضيع ومحاور أساسية تركز على بناء قدرات الابتكار، وتتضمن تنفيذ مبادرات ومشاريع مستقبلية وإدارتها بأعلى درجات الجودة والتميز، بمشاركة خبراء محليين ودوليين.

كما تستعرض عدد من الشركات المحلية والعالمية مشاريعها ومبادراتها التقنية والمبتكرة التي تقدم حلولاً ذكية تسهم في تطوير العمل الشرطي المؤسسي.

وقال العقيد الدكتور راشد الذخري، نائب مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، في كلمته خلال الافتتاح، إن القمة منصة لتبادل أفضل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات.

وشهد اليوم الأول جلسة خاصة تناولت الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، فوائدها وآثارها على المدن.