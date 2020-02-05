«شؤون الوطني» تعزز المشاركة المجتمعية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، وذلك بإطلاق مجموعة من المبادرات المبتكرة التي تسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، والريادة في تعزيز المشاركة السياسية في المجتمع.

جاء ذلك خلال ورشة افتتاح فعاليات شهر الابتكار، التي عقدتها أمس في مقر الوزارة بأبوظبي، وذلك بحضور طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسامي محمد بن عدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة إلى جانب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام. وقال طارق هلال لوتاه: يمثل «شهر الإمارات للابتكار» منصة مثالية لاستثمار طاقتنا وقدرتنا لابتكار كل ما هو جديد لخدمة المجتمع، فهذه الفعالية الوطنية تتماشى أهدافها مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات في ترسيخ الابتكار كأساس لحل التحديات.