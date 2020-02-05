تدشين لعبة التفتيش الجمركي وجائرة الابتكار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تطلق الهيئة الاتحادية للجمارك مجموعة من المبادرات الجمركية المبتكرة خلال الدورة الحالية من شهر الإمارات للابتكار 2020. وتتضمن المبادرات إطلاق لعبة التفتيش الجمركي الإلكترونية للجمهور عبر تطبيقات آبل وبلاي ستور على الهواتف الذكية، وتدشين جائزة الابتكار لموظفي الهيئة، واستعراض سيارة التفتيش الذكية، وعقد ورش ودورات تدريبية حول الابتكار في العمل الجمركي وتوجهات الثورة الصناعية الرابعة واستديو الابتكار.

وقال علي سعيد النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن مشاركة الهيئة في شهر الإمارات للابتكار 2020 تأتي في سياق التزام الهيئة بمبادرات القيادة الحكيمة بشأن نشر ثقافة الابتكار لدى فئات المجتمع وأهداف رؤية الإمارات 2021، وتعزيز مكانة الدولة في هذا المجال عالمياً.