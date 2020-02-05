انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

تستضيف هيئة الشارقة للكتاب فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، والذي ينطلق في 8 فبراير ويستمر حتى 14 فبراير 2020، بمشاركة الجامعات والجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وبعض شركات القطاع الخاص في الإمارة، والشركات العالمية. ونظمت لجنة شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة بالتعاون مع الجهات المشاركة 65 ورشة عمل في مختلف مجالات وقطاعات الابتكار.

ويبلغ إجمالي المشاركات 80 مشاركة موزعة بين 48 مشاركة للجامعات، والتي تشمل جامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وكليات التقنية العليا، وأكاديمية العلوم الشرطية، والجامعة القاسمية، و32 مشاركة موزعة بين القطاع الحكومي المحلي والاتحادي، وبعض شركات القطاع الخاص في الإمارة.