مجلس شما بنت محمد يستضيف شيخة النعيمي

المصدر: (العين - جميلة إسماعيل)

استضافت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أستاذة في كليات التقنية العليا في منطقة العين، مساء أول من أمس في «مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة» الاختصاصية الاجتماعية شيخة النعيمي التي كرّمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووالدتها تكريماً خاصاً بوسام رئيس مجلس الوزراء.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد : «تستحق الاختصاصية الاجتماعية المواطنة شيخة النعيمي تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لما جسدته من مفهوم حقيقي لقيم الهوية الوطنية، والفخر بما تقدمه الدولة من مكتسبات وطنية، وجهودها للمحافظة عليها، وإعلاء قيم الانتماء والولاء ».

وقالت الاختصاصية الاجتماعية شيخة النعيمي: «إن تكريمي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعتبر وساماً أعتز به، ويحملني مسؤولية أكبر للاستمرار، ولأكون قدوة أمام الآخرين ليس في السلك التعليمي فحسب، وإنما في شتى المؤسسات إذ يتحتّم على كل موظف أن يعمل بإيجابية بعيداً عن السلبية، إضافة إلى الابتسامة وضرورة الفصل بين المشاكل الشخصية والعائلية وجعلها بعيداً كل البعد عن نطاق العمل».