400 مسؤول في «تحالـف منظمات الأمراض غير المعدية»

المصدر: الشارقة - البيان

تجمع فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية 2020، التي تستضيفها الشارقة خلال الفترة من 9 - 11 فبراير الجاري، 400 من قادة المجتمع المدني، وخبراء الرعاية الصحية، وصنّاع القرار والسياسات، والمتخصصين من 80 دولة حول العالم، تماشياً مع رؤية الإمارة ورسالتها المتمثلة بهدف توحيد الجهود الرامية لمكافحة الأمراض غير المعدية والوقاية منها، إذ تُعدّ تلك الأمراض واحداً من أبرز التحديات الصحية والتنموية

وتُنظّم جمعية أصدقاء مرضى السرطان الدورة الثالثة من المنتدى بشراكةٍ استراتيجية مع «تحالف منظمات الأمراض غير المعدية» تحت شعار «تسريع التّقدّم في تنفيذ الالتزامات الدولية للوقاية والحد من الأمراض غير المعدية»، ترجمةً لجهود الشارقة في الحد من الأمراض غير المعدية تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيسة المؤسِّسة لـ«جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال.

تجارب

وعلى مدار ثلاثة أيام، يشهد المنتدى مشاركة نخبة من القادة العالميين لخبراتهم وتجاربهم المحلية الفريدة في نقاشات استراتيجية ضمن خمس جلسات رئيسة و18 ورشة عمل، لدعم أجندة الشارقة في تحديد الخطوات العملية المبتكرة الرامية لتعزيز سبل الوقاية من الأمراض غير المعدية وعلاجها، وخفض نسبة الوفيات. ويشارك أكثر من 40 متحدثاً عالمياً في خمس جلسات رئيسة لسد الثغرات القائمة في الاستجابة للأمراض غير المعدية والوقاية منها.