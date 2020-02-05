229 ورقة بحثية يطرحها «أسيت»

المصدر: (دبي ـ البيان )

افتتح الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا فعاليات مؤتمر «أسيت» ASET الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تنظمه الكليات للعام الثالث على التوالي ويطرح المؤتمر 229 ورقة بحثية على مدار ثلاثة أيام متتالية بمشاركة 250 باحثاً وعضو هيئة تدريس يمثلون 30 دولة ومتخصصين في مجالات الهندسة والصحة والتكنولوجيا.

وتحدث الدكتور الشامسي في بداية كلمته للمؤتمر حول أحدث إنجازات كليات التقنية العليا والمتعلقة بحصولها مؤخراً على الجائزة العالمية للجودة من المجلس العالمي للاعتماد الأكاديمي والتي منحت لثلاث جامعات فقط على مستوى العالم هذا العام لتكون بذلك أول مؤسسة تعليم عالٍ تحصل عليها عربياً ويمنح الجائزة أعرق مجلس للاعتماد الأكاديمي والذي يضم مجموعة الجودة العالمية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز عكس الجودة في الكليات على مستوى سبعة محاور شملت التعليم والخدمات الطلابية والخدمات المجتمعية والخدمات الحكومية ونظام الحوكمة ونظام الرقابة الداخلية.

وأضاف إن كليات التقنية تنطلق لمرحلة جديدة وفق توجهات القيادة الرشيدة مع تركيز على الريادة والتميز العالمي، ومن خلال خطة «الجيل الرابع» تسعى لإعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها من مهارات المستقبل للتعامل مع تحدياته ومتغيراته من خلال القدرة على البحث والابتكار وخلق الأفكار، وذلك وصولاً إلى بناء شخصية «الجيل الرابع» التي تتم على ثلاث مراحل تتضمن «الشخصية الرقمية» و«الشخصية المهنية والاحترافية» و«شخصية ريادة الأعمال».