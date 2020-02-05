13 دولة زارتها «دار البر» في 2019

المصدر: ( دبي - البيان )

عزّزت جمعية دار البر خلال العام الماضي العمل الخيري والإنساني بهدف توسيع رقعة الخير والإحسان ونقل رسالة الإمارات الحضارية في التسامح والإنسانية للعالم عبر زيارات ومهام عمل طافت 13 دولة في قارات مختلفة، وغطت عن قرب 207 مشاريع خيرية إنسانية وتنموية تنفذها الجمعية في تلك الدول.

وقال يوسف عبد الله اليتيم مدير إدارة المشاريع الخيرية في «دار البر»: إن برنامج فرق عمل الجمعية في مهماتها الخارجية خلال 2019 اشتمل على عدد كبير من الإنجازات والمهام، من بينها زيارة المستشفى الميداني بمنطقة كوكس بازر في بنغلاديش المخصص للاجئين الروهينغا، والذي تتكفل الجمعية بالنفقات التشغيلية له، والمشاركة في حملة إغاثة طبية في أوغندا بالتعاون مع مبادرة «زايد العطاء».