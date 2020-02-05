تفعيل 1628 موقفاً جديداً في منطقة السفارات بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلن مركز النقل المتكامل عن تفعيل 1628 موقفاً فرعياً جديداً في منطقة السفارات بالعاصمة أبوظبي بدءاً من 16 فبراير الجاري.

وأفاد المركز بأن التفعيل شمل 1628 موقفاً فرعياً، منها 6 مواقف مخصصة لأصحاب الهمم، وذلك في منطقة حي السفارات التي يحدها من الشمال شارع الشيخ راشد بن سعيد ومن الجنوب شارع الكرامة، بينما يحدها من الشرق شارع طنب الكبرى ومن الغرب شارع ربدان.

مشيراً إلى أن رسوم المواقف تبلغ درهمين للساعة الواحدة، يتم دفعها عبر الرسائل النصية القصيرة أو حساب «مواقف» أو تطبيق درب، ويُسمح بالوقوف في المواقف الفرعية المحددة باللونين التركوازي والأسود من الساعة الـ 8 صباحاً حتى الـ 6 مساءً، بينما يقتصر الوقوف المجاني على أصحاب الهمم.

ونوّه المركز بأن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطته الرامية إلى تنظيم وإدارة مواقف المركبات في مدينة أبوظبي، وأن الهدف من هذا التفعيل توفير حلول طويلة الأمد لمواقف المركبات تحافظ على انسيابية الحركة المرورية وتسهم في الحد من حالات الوقوف الخاطئ.