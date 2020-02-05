«طرق دبي» تنال 10 شهادات عالمية

المصدر: (دبي - البيان)

حققت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجازاً نوعياً، بحصولها على 4 شهادات من المنظمة الدولية للمعايير «آيزو»، و6 شهادات من المواصفات الأوروبية TS/‏‏ CEN، وذلك عن إدارة الابتكار والمعرفة والشراكات والأبحاث.

وعبّر ناصر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالهيئة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس جهود الهيئة في تطبيق أعلى المعايير العالمية على صعيد إدارة وتحسين العمليات التشغيلية والخدمات، عبر انتهاجها منظومة متكاملة من الابتكار بشكل يدعم رؤية هيئة الطرق والمواصلات «تنقل آمن وسهل للجميع»، من خلال استحداث منتجات خدمية ذات أثر إيجابي ملموس على المستويات الاجتماعية والبيئية إلى جانب إسعاد المتعاملين.

وقال إن هيئة الطرق والمواصلات تسعى دائماً إلى لعب دور محوري في جعل دبي مصدراً للتعلم والابتكار والنمو المستدام، عبر استخدام أحدث أساليب الابتكار ونقل وتبادل المعرفة، سواء على المستوى الداخلي للهيئة أو مع متعامليها في المجتمع المحلي.