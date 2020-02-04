شهر الإمارات للابتكار في الشارقة ينطلق 8 فبراير الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

تستضيف هيئة الشارقة للكتاب فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، والذي ينطلق في 8 فبراير ويستمر حتى 14 فبراير 2020، بمشاركة الجامعات والجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وبعض شركات القطاع الخاص في الإمارة، والشركات العالمية.

ونظمت لجنة شهر الإمارات للابتكار في الشارقة بالتعاون مع الجهات المشاركة 65 ورشة عمل في مختلف مجالات وقطاعات الابتكار.

ويبلغ إجمالي المشاركات 80 مشاركة موزعة بين 48 مشاركة للجامعات، والتي تشمل جامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وكليات التقنية العليا، وأكاديمية العلوم الشرطية، والجامعة القاسمية، و32 مشاركة موزعة بين القطاع الحكومي المحلي والاتحادي، وبعض شركات القطاع الخاص في الإمارة.

شركات عالمية

تشهد الدورة الحالية في الشارقة مشاركة شركات عالمية، حيث تشارك "ديل للتكنولوجيا"، وساب"، و"هواوي"، و"أمازون"، و"آي بي إم"، و"بي دبيلو سي"، و"تويتر"، والمركز الروسي للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و"غوغل"، و"إنتل"، و"مايكروسوفت"، و"أوبن سوزي"، والحلول العلمية للأعمال، و"تيكلر"، "ثينك بلينك".

وثمن المستشار سلطان علي بن بطي المهيري، أمين عام المجلس التنفيذي دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة على دعمها المستمر لمنظومة الابتكار في مؤسسات ودوائر إمارة الشارقة، لافتاً إلى أن شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة يدعم منظومة الابتكار والإبداع، ويرسخ أسس التفكير الحديث القائم على مبادئ الابتكار والخروج عن المألوف لإيجاد حلول تطويرية تسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

بيئة داعمة

وأكد أمين عام المجلس التنفيذي أن إمارة الشارقة بيئة راعية وداعمة للموهوبين والمبدعين لمشاركة ابتكاراتهم وأفكارهم التي ستعمل على فتح آفاق جديدة أمام سوق العمل المستقبلي، مشيراً إلى أن شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة يدعم التوجه العام والاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية للابتكار.

تضم الفئة الذهبية للرعاة والشركاء هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشركة تسويق، وتضم الفئة الفضة هيئة مطار الشارقة، هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وشركة الشارقة للبيئة ذ.م.م "بيئة". وتضم الشراكة الإعلامية هيئة الشارقة للإذاعة والتلف.