مستشفى ثومبي بعجمان يدشن وحدة أمراض وغسيل الكلى

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

دشن مستشفى ثومبي في عجمان صباح أمس وحدة غسيل كلى جديدة مكونة من 10 أسرّة. وبذلك أصبح قسم الرعاية الصحية بمجموعة ثومبي أحد أكبر الأقسام، من حيث سعة غسيل الكلى، مع 26 سريراً عبر عجمان ودبي والفجيرة· إضافة الى خدمة توصيل المرضى المجانية ذهابا وإيابا للمستشفى لضمان راحتهم بالإضافة إلى دعم أعضاء وحدة غسيل الكلى للمريض للحصول على نتائج سريرية أفضل·

وقال أكبر محي الدين ثومبي إنه بعد تدشين الوحدة سوف يلتزم قسم الرعاية الصحية بمجموعة ثومبي بتحسين رعاية المرضى وتحسين تجربتهم، كما إننا على ثقة من أن وحدة غسيل الكلى ستمكن المراجعين من الاستفادة من خدمات غسيل الكلى المتميزة بأحدث التقنيات في بيئة مريحة، مع تحسين الخصوصية. وأضاف: "كما أشكر المنظمات الخيرية على دعمها لمرضى غسيل الكلى وعملهم المتميز من أجل تحسين المجتمع".

وأشار ثومبي أن مركز مستشفى ثومبي الجامعي لأمراض الكلى مجهز بأحدث التقنيات مع التكنولوجيا المتقدمة وفريق من الخبراء. تتراوح الخدمات من الرعاية الأساسية إلى أمراض الكلى الحرجة.

من جهته قال الدكتور أنس أحمد قاسم، استشاري الطب الباطني: "إن المركز مجهز جيداً لخدمة مرضى الكلى المزمن (CKD)، واضطرابات الإلكتروليت، وأمراض الكلى الحادة، وحصوات الكلى، واعتلال الكلى السكري والبروتيني، وما إلى ذلك من أمراض الكلى المختلفة".

وتحتوي وحدة غسيل الكلى على 10 أسرّة، وسيتم ربطها في المستقبل بمركز أمراض الكلى التابع لبرنامج زراعة الكلى من خلال غرف عمليات مخصصة لزراعة الكلى. وتم تطوير وحدة غسيل الكلى مع مراعاة أن العديد من المرضى يحتاجون إلى غسيل الكلى عدة مرات في الأسبوع. من خلال تمكين المرضى من تلقي غسيل الكلى بالقرب من مجتمعهم، في بيئة واسعة ومريحة، نأمل أن نساعدهم على تحسين نوعية حياتهم.